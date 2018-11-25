كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. تفريق 200 ألف متظاهر هندوسى أمام موقع دينى متنازع عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ تفريق أكثر من 200 ألف ناشط ورهبان هندوس يحتجون قرب موقع ديني متنازع عليه في شمال الهند بسلام، اليوم الأحد بعد مطالبتهم الحكومة ببناء معبد في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر.

وأدى تجمع مماثل في عام 1992 قرب ايوديا إلى قيام حشد هندوسي بهدم المسجد، مما أثار أعمال شغب قتل فيها نحو ألفي شخص في واحدة من أسوأ حالات العنف الطائفي في الهند منذ تقسيم عام 1947.

وبدأت التوترات تتصاعد مرة أخرى مع وجود أمني مكثف في الموقع.

وصعّد حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي والناشطين الهندوس المؤيدين، مطالبهم بإنشاء معبد في الموقع قبل إجراء انتخابات عامة بحلول مايو من العام المقبل، ويعتقد الهندوس أن الموقع هو مسقط رأس المحارب اللورد رام.

وكان المسجد الذي بناه حاكم مسلم في عام 1528، في قلب الصراع بين الهندوس الأغلبية والأقلية من المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد البالغ عدده 1.3 مليار نسمة، وتقول جماعات هندوسية إنه كان هناك معبد في الموقع قبل بناء المسجد، وفقاَ لوكالة رويترز.