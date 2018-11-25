كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: اكتشاف 86 لغماً بحرياً حوثياً تهدد الملاحة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحري اكتشفت وفجرت 86 لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ عدد 36 لغماً بحرياً تم زراعتها مؤخراً.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه تم اليوم اكتشاف وتدمير 13 لغماً بحرياً تمت زراعتها بطريقة عشوائية.

"وتشمل هذه الألغام، ألغاماً معلقة وأخرى طافية تم زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، بحسب العقيد المالكي.

وأكد العقيد المالكي، في بيان له مساء أمس الأحد، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.