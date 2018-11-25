كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: اكتشاف 86 لغماً بحرياً حوثياً تهدد الملاحة بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"وتشمل هذه الألغام، ألغاماً معلقة وأخرى طافية تم زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، بحسب العقيد المالكي.
وأكد العقيد المالكي، في بيان له مساء أمس الأحد، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية.
وأشار إلى أن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
اختتم العقيد المالكي تصريحه بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية بتهديد سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن "ما تقوم به من أعمال إرهابية وعدائية ومنها مؤخرا زراعة تلك الألغام البحرية لهو دليل قاطع بعدم جدية هذه الميليشيات لوقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر عن الرغبة الجادة لبذل جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية".
وذكر أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
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