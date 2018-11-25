كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا يدعو القيادات العسكرية لاجتماع طارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، دعوته لعقد اجتماع طارئ للقيادات العسكرية العليا في البلاد، بعد اتهام الجيش روسيا بإطلاق النار على إحدى السفن قبالة شبه جزيرة القرم، وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين الجارتين.

وأكد الرئيس عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أن الجلسة الطارئة تأتي على خلفية الأحداث "غير الاعتيادية".

وخلال الساعات الماضية، اتهمت البحرية الأوكرانية روسيا، بحسب ما نقلته (أ ف ب)، بإطلاق النار على سفن أوكرانية وإصابة شخص على متن إحداها مساء الأحد، وذلك في مضيق كيرتش الذي يفصل القرم عن روسيا ويعتبر مدخلاً إلى بحر آزوف.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان إن سفناً روسية "أطلقت النار على مجموعة من سفن البحرية الأوكرانية"، مشيرة إلى إصابة سفينة و"فقدانها مسارها" و"إلى وجود جريح".

كما أشارت البحرية إلى أن 3 قوارب مدفعية صغيرة مدرعة أوكرانية تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقبلها، ذكرت البحرية الأوكرانية أن سفينة تابعة لحرس الحدود الروسي صدمت إحدى قاطراتها وسط المياه قبالة شبه جزيرة القرم، وجاء في بيان من البحرية أن محرك القارب وهيكله تضررا بسبب الحادث.

وكانت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية تريد المرور في مضيق "كيرث" بين البحر الأسود وبحر أزوف.

ووصفت روسيا المناورة بأنها استفزاز في حدودها البحرية، وطبقاً لبيان من السلطات نقلته وسائل إعلام روسية كانت أوكرانيا تريد "إثارة وضع صراع".

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن مسؤولي الحدود حاولوا تفادي تصعيد للوضع.