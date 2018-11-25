نهائي كأس “الكاف”.. ضيوف من نوع خاص شاركوا الرجاء فرحة الثلاثية أمام فيتا كلوب

شاركت زوجة المدرب الراحل هنري ميشيل، وقائد أفراح الرجاويين سنة 2003 احتفالات الفريق، مساء اليوم الأحد، بالثلاثية النظيفة للمجموعة أمام فيتا كلوب الكونغولي، برسم ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الرجاء الرياضي وبمبادرة داخلية، وجه دعوة لزوجة ميشيل، باعتباره واحداً من المدربين الذين قادوا الرجاء للتويج باخر لقب قاري (كأس الكاف) سنة 2005.

زوجة الراحل هنري ميشيل لم تكن الوحيدة التي تابعت المباراة من مدرجات “دونور”، بل حرص نجل المدرب الراحل أوسكار فليوني أيضاً إلى مشاركة الخٌضر احتفالاتهم بالثلاثية، في انتظار قمة الإياب التي ستقام بكينشاسا بعد أسبوع، وتحديداً بملعب “الشهداء” الشهير.

تجدر الإشارة، إلى أن أنصار الرجاء الرياضي قد صنعوا فرجة “استثنائية” بالمدرجات، بالأهازيج الداعمة لرفاق أنس الزنيتي، قبل أن تتوقف المباراة للحظات بسبب “الكراكاج” الرجاوي احتفالاً بالأهداف.