نهائي الـ”كاف”.. الرجاء يحسم الذهاب بثلاثية ويضع يده الأولى على الكأس

اقترب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة الذهاب هنا بالمغرب، قبل مباراة العودة في كينشاسا الكونغولية، وذلك بعد أن حقق فوزا مهما بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نهائي المنافسة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

;وحسم التعادل السلبي الشوط الأول، إذ فشل النسور الخضر في الوصول إلى مرمى فيتا كلوب الكونغولي، بالرغم من المحاولات الكثيرة التي أتيحت لمهاجميه، خاصة بواسطة سفيان رحيمي، محمود بنحليب، وإبراهيما نياسي.

وسجلت المباراة حضوراً جماهيريا قياسيا بـ “دونور”، حيث لبى الرجاويون نداء “القلب” وتنقلوا بالالاف إلى مباراة ذهاب كأس الكنفدرالية الإفريقية، في حين فشل العديد من أنصار النسور الخضر من اقتناء تذكرة النهائي من السوق السوداء، بسبب ارتفاع أسعارها ساعات قبل انطلاق اللقاء القمة القارية.

وانقلبت موازين المباراة في الجولة الثانية، وتم حل “شيفرة” مرمى الحارس الكونغولي، إّذ وقع سفيان رحيمي، الهدف الأول للرجاء، بعد دقيقتين من انطلاق الجولة الثانية، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 62، بطريقة رائعة، ليضيف محمود بنحليب ثالث الأهداف في الدقيقة 66 من نقطة الجزاء.

وبهذا الانتصار يكون ممثل الكرة المغربية قد حقق الأهم، في مباراة الذهاب، قبل نزال العودو في كينشاسا، في الثاني من شهر دجنبر المقبل، حيث سيكون على الفريق الأخضر تأكيد هذا التفوق وانتزاع اللقب، للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي تم تحقيقه، سنة 2003.