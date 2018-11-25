قبل 20 دقيقة من النهاية.. الرجاء يضرب فيتا كلوب بثلاثية ويضع يده الأولى على الكأس – فيديو

اقترب فريق الرجاء البيضاوي، بشكل كبير من حسم لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مباراة الذهاب هنا بالمغرب، قبل مباراة العودة في كينشاسا، إذ يتقدم ممثل الكرة المغربية حاليا بثلالثة أهداف دون رد، قبل حولي 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

ووقع سفيان رحيمي، الهدف الأول لgرجاء، بعد دقيقتين من انطلاق الجولة الثانية، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 62، بطريقة رائعة، ليضيف محمود بنحليب ثالث الأهداف في الدقيقة 66 من نقطة الجزاء.

ويرغب الرجاء في الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف تسهل له المأمورية في مباراة العودة.

إليكم الأهداف الثلاثة للفريق الأخضر: