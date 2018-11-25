ساكنة طنجة تستغيث: لماء ديال الروبيني تخلط بالواد الحار وفيه الريحة”.. وأمانديس توضح -فيديو

أطلقت ساكنة مدينة طنجة نداء استغاثة، بعد ملاحظتها لتغيرات على رائحة المياه الموزعة على بيوت المدينة.

وتحدث عدد من سكان طنجة، في تصريحات لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، عن وجود تسريب صوتي واسع الانتشار، لأحد العاملين بالشركة يقر بوجود اختلاط بين مياه الواد الحار والمياه الصالحة للشرب.

وطالب المتحدثون للموقع، في ذات التصريحات، عن ضرورة تدخل السلطات للتحقيق في التسريبات المنتشرة، معتبرين أنها إن صحت، فإنها تمس سلامة وصحة ساكنة طنجة.

واغتنم المصرحون الفرصة للعودة إلى مشاكل سابق عاشتها الساكنة مع نفس شركة توزيع الماء والكهرباء،حيث تظاهرت ساكنة طنجة، بسبب ارتفاع الأسعار، ليصبح اليوم المشكل أكبر من الأسعار، بل يلامس السلامة الصحية للساكنة، ويدفع الساكنة لشراء الماء المعدني من السوق.

من جانبها، خرجة شركة “أمانديس”، ببيان، نفت فيه بشكل قاطع أن تكون مياه طنجة ملوثة، أو وجود أي تسريب لمياه الواد الحار لمياه الشرب، معتبرة أن مياه صنابير طنجة توافق المعايير المغربية لمياه الشرب.