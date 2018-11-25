مباراة”الأعصاب”..غاريدو ينفجر في وجه مدرب فيتا كلوب

أجواء مشحونة تلك التي عاشتها مباراة نهائي ذهاب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد الشنآن الذي دخل فيه مدرب الرجاء الرياضي، خوان كالوس غاريدو، ونظيره فلوران إيبينغي، مدرب فيتا كلوب الكونغولي.

وظهر المدربان في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب بعد الشوط الأول، وهم يتبادلان نقاشاً حاداً قبل أن يتوجه غاريدو إلى حكم الوسط، لنقل احتجاجه، في حين لازال سبب خلاف الطرفين مجهولاً.

يٌشار، إلى أن الرجاء الرياضي متقدم أمام الخصم الكونغولي بثلاثية نظيفة لحدود الدقيقة 66 من عمر المباراة من توقيع، كل من سفيان الرحيمي في مناسبين (د47، د61)، و محمود بنحليب (د65).