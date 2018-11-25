لاتسيو يجبر ميلان على التعادل بالوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجبر فريق لاتسيو ضيفه آيه سي ميلان على التعادل بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف ميلان اللاعب فرانك كيسي، وفي المقابل سجل هدف لاتسيو اللاعب خواكين كوريا.

وبهذا التعادل رفع لاتسيو رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ميلان 22 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

وبدأ لاتسيو المباراة بتهديد شباك ميلان، والبداية كانت بتسديدة قوية من سيرجي ميلينكوفيتش، في الدقيقة 3، ثم تسديدة أخرى من ماركو بارولو في الدقيقة 10 علت مرمى دوناروما.

وأول رد من جانب ميلان كان في الدقيقة 16، بهجوم من الجبهة اليمنى، ووصلت الكرة لهاكان كالهانغولو، حيث تصدى القائم لتسديدته.

واستمرت محاولات لاتسيو، حيث استلم إيموبيلي كرة في عمق دفاع الروسونيري، لكنه سدد الكرة أعلى مرمى دوناروما، في الدقيقة 20، وأيضًا تسديدة عبر سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة 31.

ويُعد الشوط الأول متوسطا بالنسبة للاتسيو، وجيد لميلان في ظل الظروف الحالية والغيابات العديدة للروسونيري.

وبدأ لاتسيو الشوط الثاني وعينه على تسجيل هدف التقدم، وانطلق لوليتش من الجهة اليسرى ومرر كرة للويس ألبيرتو الذي سددها على مرمى دوناروما وأمسكها الأخير في الدقيقة 47.

وفي أكثر من فرصة يُهدر الخط الهجومي للاتسيو التسجيل بغرابة، حيث يتم تمرير الكرات بالعرض دون أن تصل إلى المهاجم إيموبيلي.

ونجح بوريني لاعب ميلان، في تهديد مرمى لاتسيو لأول مرة في الشوط الثاني، بتسديدة قوية في الدقيقة 60، تصدى لها الحارس ستراكوشا.

وقرر سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو الدفع بتغييرين، حيث أشرك خواكين كوريا وجوردان لوكاكو بدلا من سيرجي ميلينكوفيتش ولويس ألبيرتو على الترتيب، لتنشيط الجبهة الهجومية.

ونقل إنزاغي لوكاكو إلى الطرف الأيسر بدلا من لوليتش الذي دخل إلى الوسط، ولعب كوريا خلف المهاجم إيموبيلي.

وقام والاس لاعب لاتسيو بتسديد كرة قوية في الدقيقة 71، تصدى لها دوناروما.

وسجل ميلان الهدف الأول، في الدقيقة 78، عبر كيسي من صناعة كالابريا، وقام اللاعب الإيفواري بتسديد كرة قوية اصطدمت بوالاس وسكنت الشباك.

ودفع إنزاغي بآخر أوراقه، حيث أشرك فيليبي كايسيدو بدلا من ستيفان رادو في الدقيقة 82.

واعتمد غاتوزو بعد التقدم بالهدف، على التحفظ الدفاعي، وسيطر لاعبو لاتسيو على الكرة وبدأوا في محاولات تعديل النتيجة.

واقتنص البديل كوريا هدف التعادل القاتل للاتسيو في الدقيقة (90+4)، حيث سدد كرة قوية على يمين الحارس دوناروما، من خارج منطقة الجزاء.

وقرر حكم المباراة لوكا بانتي طرد سيموني إنزاغي من ملعب المباراة في الثواني الأخيرة، لسوء سلوكه.