عرض فيلم البرج | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 29/ 11/ 2018

الزمان: 19:30

المكان: ليوان، الناصرة

عرض فيلم "البرج" للمخرج النرويجي ماتس غرورود.

يقدم الفيلم حكاية اللجوء الفلسطيني على مدار سبعين عاماً؛حكاية النكبة، منذ بداية تهجير سكان الجليل في العام 1948، عندما أجبرت العصابات الصهيونية أصحاب الأرض الأصليين على مغادرة منازلهم وحيواتهم، وكان بينهم "سيدي"، الذي اضطر إلى الفرار مع والديه ومفتاح المنزل، وبعض بذور حملها الأب لإعادة زراعتها من جديد، وخاصة "الجوافة الحمراء"، وصولاً إلى برج البراجنة، حيث حياة الخيام أولاً، ومن ثم بعض مبانٍ بدائية أشبه بحي فقير، وصولاً إلى المخيم بصيغته الحالية، وبما يحويه من مبانٍ مكتظة كإحباطات سكانها، كما آمالهم، وليس بعيداً عن رصد دقيق ليومياتهم بطريقة "الرسوم المتحركة".

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