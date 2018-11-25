المدير السابق “رونو نيسان” يدافع عن نفسه.. وينفي إخفاء عائداته المالية

نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رونو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن، أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتهم بها.

ونقل التلفزيون الياباني الرسمي “ان اتش كي”، اليوم الأحد، أن غصن، ولدى استجوابه، لم يستخدم حقه في التزام الصمت، وأشار إلى أنه لم تكن يوما لديه نية لإخفاء عائدات.

وأوقف غصن الذي لا يزال محتجزا في اليابان، الاثنين الماضي بالتزامن مع توقيف مساعده غريغ كيلي الأميركي الجنسية.

ويشتبه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين يونيو 2011، يونيو 2015.

كما كشفت الصحيفتان اليابانيتان ازاهي شيمبون ونيكاي، أول أمس الجمعة، أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية، أي حتى 2018، ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله.

كما يشتبه بعدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح عن أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.

وأوردت وكالة كيودو للأنباء، أن شركة نيسان دفعت لشقيقة كارلوس 100 ألف دولار سنويا منذ العام 2002 مقابل عمل وهمي.