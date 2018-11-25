جولة مفاوضات أخرى: وفدُ "فتح" يصل القاهرة لاستكمال مشاورات المصالحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل وفد من حركة "فتح"، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، مساء اليوم الأحد، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين، وآخر مستجدات القضية الفلسطينية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويبحث الوفد ملف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع 2017، ويضم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

وغادر وفد حركة حماس، القاهرة، فجر السبت، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع إسرائيل، والعلاقات الثنائية.

وشهد تشرين أول/ أكتوبر الماضي ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري جولات مكثفة لوفود مصرية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، لاستكمال مباحثات تقودها القاهرة حول ملف المصالحة بين فتح وحماس، والتهدئة بين إسرائيل والفصائل المُقاومة في غزة.

ونقلت "العربي الجديد"، عن مصادر مصرية قولها، في وقت سابق، إن وفدا من حركة "الجهاد" سيزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث ملف المصالحة الداخلية والتهدئة مع الاحتلال.

يُذكرُ أنه في الـ12 من الشهر الجاري، أجرى أمين سر اللجنة المركزية لـفتح، جبريل الرجوب، زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.