المغار: مصرع شاب في انزلاق دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من قرية المغار مصرعه، مساء اليوم الأحد، في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع رقم 806 المحاذي للقرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق دراجة نارية لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن مصرع سائقها متأثرا بجروحه الخطيرة.

وقالت الطواقم طبية إنها وصلت إلى مكان الحادث، ووجدت شابًا فاقدا للوعي ملقا على الأرض على بعد أمتار من دراجته النارية.

وأضافت أن الشاب، وهو في العشرينات من عمره، لم يكن يتنفس وعانى من إصابات خطيرة في عدد من أجهزة جسدة الحيوية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الإعلان عن وفاة الشاب على الفور، بعد فشل محاولات الإنعاش.

هذا، وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في حيثيات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.