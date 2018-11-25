رئيس الوزراء السوري واللامي يؤكدان على ان يلعب الاعلام دورا بارزا لنشر السلام

الخليج 365/ بغداد

اكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، على ضرورة ان يقوم الاعلام العربي بدوره لنشر اجواء السلام في عموم البلدان العربية بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على الارهاب خصوصا في سوريا والعراق.

وقال خميس خلال استقباله اللامي واعضاء الامانة العامة للاتحاد، في بيان صدر من مكتب اللامي وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العرب اليوم بحاجة الى النظر نحو المستقبل بغية البدء الحقيقي لبناء مادمره الارهاب في عدة بلدان عربية"، مشيدا بـ"دور الاتحاد العام للصحفيين العرب لدعمه قيم السلام معبرا عن تقديره لتضحيات الصحفيين وهم يواجهون الارهاب الاعمى".

من جانبه، قدم اللامي "شرحا وافيا عن عمل الاتحاد ودوره في تقريب وجهات النظر لخدمة الشعوب العربية والسعي الدائم بنقل الحقيقة والخبر الاعلامي الصادقين للرأي العام وعدم تزييف الحقائق"، مشيرا الى ان "الانتصار على الارهاب ساهم فيه الصحفيون العرب بشكل كبير خصوصا في العراق الذي كان لتضحيات الصحفيين العراقيين دورا بارزا في انتصاره على التنظيمات الارهابية".