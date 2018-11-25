انت الان تتابع وزير الاتصالات: المأذون سيعقد القران بالتابلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٠ م

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن المأذون سيحمل حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، بجانب خدمة سداد المخالفات المرورية عن طريق هيئة البريد.

وتابع: "معرض القاهرة الدولى للاتصالات شهد تنوع كمى وكيفى من حيث المشاركين، بما يؤكد أن قطاع الاتصالات المصرى رائد وله دور قوى وفاعل فى المنقطة العربية والإفريقية".وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تهدف إلى التعاون الإفريقى فى مجال الأعمال والمشاريع الإبداعية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف