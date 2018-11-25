انت الان تتابع ضبط خاطفي طفل أكتوبر: طلبوا فدية 200 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ م

صورة ارشيفية

نجح القطاع الامن التابع لمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، لتحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل أكتوبر ومساومة أسرته على دفع فدية 200 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه الطفل، وتحريره وإعادته سالماً إلى أهليته. وكما تلقي اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إخطار بتحرير تاجر خردة، بقسم ثانى أكتوبر باختفاء نجله، البالغ من العمر ثلاث سنوات، من أمام العقار سكنه وورود عدة اتصالات هاتفية لجدة الطفل من هاتف محمول يطلب 200 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وكما كلف مدير أمن الجيزة بسرعة بتشكيل فريق بحث جنائى لتوصيل جهوده الي وراء مرتكبي الواقعة "محمد.ن" 31 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 5 قضايا،و"منى.م"37 سنة، كوافيرة، ابنة الثانية، و"آيه.ك"21 سنة، ربة منزل، زوج الثالثة، و"نبيل.ك" 29 سنة، نجار، ابن خالة الأول، و"محمد.ع" 19 سنة، يعمل في ورشة سمكرى، سبق اتهامه