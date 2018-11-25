انت الان تتابع السعيد يسجل ويقود الأهلي لحسم ديربي جدة أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤١ م

حقق فريق أهلي جدة السعودي الفوز على نظيره الاتحاد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي". سيطر الاتحاد على مجريات اللقاء منذ البداية مع تراجع الأهلي للدفاع، لكن الضيوف حاولوا خطف الاستحواذ بعد مرور سبع دقائق، وبمجرد استحواذ الأهلي على الكرة، أخطأ دي سوزا في السيطرة عليها في وسط الملعب ليسقط أرضًا قبل أن ينطلق فهد المولد نحو المرمى ليسجل الهدف الاتحادي الأول في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 21، أدرك عمر السومة هدف التعادل للأهلى بعدما تلقى كرة عرضية حولها قوية برأسه في شباك الاتحاد لتصبح النتيجة هدفا لكل فريق، ودخل عبد الله السعيد إلى ملعب المباراة في الدقيقة 39 بتبديل أول اضطراري للأهلي، بعدما أصيب اللاعب تفاريس دجانيني. وسجل عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة