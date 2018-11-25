انت الان تتابع إعادة طفل مختطف تم بيعه على «فيسبوك» بـ60 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ م

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من إعادة طفل مختطف تم بيعه لإحدى الأسر بدمياط، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث تعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من قسم شرطة ثان المنتزه، بورود بلاغ من سيدة مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلى بدائرة القسم بأنها حال توجهها لأحد الأطباء صحبة زوجها، تاركة نجليها من طليقها "أحمد،6 سنوات، وياسين، 3 سنوات"، بصحبة حارس سكنها المدعو "خليل خ.ع، 27 عاماً"، مُقيم بالبحيرة.

وأضافت، أن الحارس اخبرها باختفاء ابنها ياسين أثناء لهوه بالشارع وتبين أنه وراء ارتكاب الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وما تلاحظ له من إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقاً للاستفادة المادية، فقام بتصوير الطفل وعرض صورته على