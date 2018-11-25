الان تتابع استقالة رئيس الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا احتجاجا على سياسات أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قدم رئيس الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) بولاية سكسونيا السفلى، يلماظ جيليك، استقالته احتجاجا على ما وصفه بتدخل تركيا السافر في شؤون الاتحاد.



وقال يلماظ في تصريحات لصحيفة “هانوفرشه الجماينه تسايتونج”، إنه يتخلى عن مهام منصبه بسبب التدخل المتزايد من قبل تركيا.

وأضاف جيليك للصحيفة: “إنه دائما ما اعترض على تدخل مركز ديتيب في كولونيا والملحق الديني التركي فنحن كرابطة محلية في سكسونيا السفلى نرغب في أن نسير في طريقنا الخاص بنا، وللأسف لا نجد دعما من كولونيا في هذا الشأن”.

وفي تصريحات صحفية أكدت أمينة أوجوز، الرئيسة التنفيذية للاتحاد في الولاية، استقالة رئيس الاتحاد، وقالت إن أعمال الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد متواصلة وسيتم اختيار مجلس تنفيذي جديد، مشيرة إلى أن المجلس القديم لم يعد متاحا.

ويعد اتحاد ديتيب أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا وتخضع لهيئة الشؤون الدينية في العاصمة التركية أنقرة، والتي ترسل وتمول جميع الأئمة في نحو 900 جمعية في ألمانيا.

يتعرض الاتحاد لانتقادات بسبب قربه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يتهمه المنتقدون بأنه يطبق سياسة أردوغان في ألمانيا فيما يصر الاتحاد على أنه مؤسسة دينية خالصة.