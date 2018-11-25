شكرا لقرائتكم التحالف: اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً زرعها الحوثيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات #التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن #تركي_المالكي، بأن قوات التحالف البحري، وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر، اكتشفت وفجرت (86) لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، موضحا أن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ (36) لغماً بحرياً تم زراعتها مؤخراً، منها (13) لغماً بحرياً اكتُشفت ودمرت، الأحد، بعد زرعها بطريقة عشوائية لتهديد الملاحة.

وتشمل هذه الألغام، ألغاما معلقة وألغاما طافية بثتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطىء من المدنيين وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقه وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من #إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن زراعة تلك الألغام البحرية دليل قاطع بعدم جدية هذه الميليشيات في وقف الأعمال الإرهابيه والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر عن الرغبه الجادة في إنهاء الأزمه اليمنية.

وقال إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق #باب_المندب وجنوب #البحر_الأحمر.