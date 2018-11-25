شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: لا حوار مع "المفصولين الستة " والقرار نهائى بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ، أنه أصدر قرار بفصل كلا من " ياسر قوره وأحمد عطالله وشريف حموده ومحمد ابراهيم ومحمد الحسينى وفتحي مرسي ". وقال بيان صادرعن حزب الوفد ، أن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد فى الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي الموافق 22 نوفمبر 2018 ، جاء بتأييد الفصل بالإجماع، وأصبح هؤلاء المفصوليين ليس لديهم أى صفة حزبية أو صلة رسمية بحزب الوفد من قريب أو بعيد ، موضحا أنه تم غلق باب الحوار مع الأعضاء المفصولين نتيجة لما فعلوه وما ارتكبوه بالخروج عن الثوابت الوفدية.

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