هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت

ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.



ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.