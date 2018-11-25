الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق موقع الرادار شرقي بلدة شبعا

ذكرت معلومات صحافية أنه يسجل في هذه الأثناء اطلاق ​الجيش الاسرائيلي​ قنابل مضيئة من مواقعها داخل ​مزارع شبعا​ المحتلة، فوق موقع الرادار شرقي ​بلدة شبعا​، وأحصي حتى اللحظة اطلاق ست قنابل.

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