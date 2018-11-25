قوى الأمن: لا صحة للمعلومات عن العثور على عشرات الأطفال المخطوفين داخل شقة بالبداوي

أكدت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مداهمة شقة في ​البداوي​ وُجد بداخلها عشرات الاطفال المخطوفين بهدف بيع اعضائهم.

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