بومبيو: سنحاسب الضالعين بمقتل خاشقجي مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع السعودية

أعلن وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​ ان ​واشنطن​ تعمل ما في وسعها لمحاسبة الضالعين بمقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع ​السعودية​.

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