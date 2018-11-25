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بومبيو: سنحاسب الضالعين بمقتل خاشقجي مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع السعودية

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أعلن وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​ ان ​واشنطن​ تعمل ما في وسعها لمحاسبة الضالعين بمقتل الصحفي السعودي ​جمال ​ مع الحفاظ على العلاقة المهمة مع ​​.

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