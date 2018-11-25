ماكرون تعليقا على هجوم حلب: فرنسا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن باريس تدين أي استعمال للأسلحة الكيميائية. ورداً على سؤال حول استخدام الغازات السامة في هجمات إرهابية بمدينة حلب السورية خلال مؤتمر صحافي، أشار إلى أنه "أتابع عن كثب الأحداث في سوريا، وسنتناقش مع شركائنا الأوروبيين والدوليين ما يتعلق بذلك"، لافتاً إلى أنه "ليست لدينا معلومات كافية ودقيقة للتعليق على هذا الحدث بعينه".

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