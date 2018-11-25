الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن أكبر صفقة في تاريخ طيرانها المدني

ستطلق ​الخطوط الجوية الجزائرية​ رسميا في كانون الاول المقبل مناقصة دولية لاقتناء طائرات جديدة في إطار برنامج تجديد أسطولها بمبلغ إجمالي يقدر بـ2.5 مليار دولار على مدى الـ 5 سنوات المقبلة.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن الناقل الوطني سيتخلص بصفة تدريجية من الطائرات القديمة التي باتت محل انتقادات واسعة من طرف الزبائن، كما ستتاح مناصب لتوظيف تقنيي الصيانة، في حين تقرر إعادة توزيع الموظفين وتحويل الفائض منهم إلى فروع جديدة لتحقيق التوازن في العنصر البشري في الشركة. كاشفة عن مناقصة دولية لتجديد الأسطول الجزائري بـ 35 ​طائرة​ من مختلف الأصناف على غرار طائرات "بوينغ"، "​إيرباص​"، "ATR" وغيرها، خلال شهر كانون الاول 2018، قصد تعزيز خطوطها نحو الوجهات البعيدة. وقد رصدت السلطات الجزائرية مبلغا ماليا قدره 2.5 مليار دولار للعملية.