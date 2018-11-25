وفاة 5 أشخاص بعد انقلاب عبارة في مصر

توفي 5 مصريين غرقا، بانقلاب عبارة كانوا على متنها، أثناء إبحارها في منطقة الرياح البحيري بين قريتي بلشامي في محافظة المنوفية وكوم شريك في محافظة البحيرة.

وذكر وكيل ​وزارة الصحة​ في البحيرة، عثمان وكيل، أن جميع المتوفين يقيمون في محافظة المنوفية ونقلت جثامينهم إلى ​مستشفيات​ قريبة داخل محافظتهم. وأفادت قوات الإنقاذ النهري إن 22 شخصا كانوا على متن العبارة، أصيب منهم 17 فيما لقي 5 مصرعهم، بحسب ما نقله موقع الأهرام المصري.