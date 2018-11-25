وفاة 5 أشخاص بعد انقلاب عبارة في مصر

توفي 5 مصريين غرقا، بانقلاب عبارة كانوا على متنها، أثناء إبحارها في منطقة الرياح البحيري بين قريتي بلشامي في محافظة المنوفية وكوم شريك في محافظة البحيرة.
وذكر وكيل وزارة الصحة في البحيرة، عثمان وكيل، أن جميع المتوفين يقيمون في محافظة المنوفية ونقلت جثامينهم إلى مستشفيات قريبة داخل محافظتهم. وأفادت قوات الإنقاذ النهري إن 22 شخصا كانوا على متن العبارة، أصيب منهم 17 فيما لقي 5 مصرعهم، بحسب ما نقله موقع الأهرام المصري.
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