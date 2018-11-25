ارتفاع حصيلة ضحايا حريق كاليفورنيا الى 87 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق المدمر الأكثر ضررا في تاريخ ​كاليفورنيا​، الى 87 قتيلا بعد العثور على أربع جثث جديدة، كما اعلنت السلطات المحلية ، مشيرة الى ان 475 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

من جهتهم، أوضح رجال الاطفاء في الولاية انهم سيطروا بنسبة 98% على الحريق المترامي الذي اندلع في الثامن من تشرين الثاني.