ارتفاع حصيلة ضحايا حريق كاليفورنيا الى 87 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق المدمر الأكثر ضررا في تاريخ كاليفورنيا، الى 87 قتيلا بعد العثور على أربع جثث جديدة، كما اعلنت السلطات المحلية ، مشيرة الى ان 475 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
من جهتهم، أوضح رجال الاطفاء في الولاية انهم سيطروا بنسبة 98% على الحريق المترامي الذي اندلع في الثامن من تشرين الثاني.
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