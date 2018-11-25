زورقان حربيان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 24/11/2018 عند الساعة 10.40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالي 650 متراً ولمدة 7 دقائق.

وعند الساعة 14.32، أقدم زورق مماثل على خرق المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 500 متر ولمدة دقيقتين.

وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.