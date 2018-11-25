حبيش عزى عائلة اسامة حبلص: خسارة كبرى للوطن وللمؤسسة العسكرية

قدم عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ واجب العزاء بتلميذ ​المدرسة الحربية​ اسامة محمد حبلص، في مسجد الرحمن في ​طرابلس​، متقدما من والده الشيخ محمد حبلص واخوانه وذويه بالتعازي الحارة.

واعتبر حبيش ان "المصاب جلل والخسارة كبيرة، ليس فقط لأهله الذين نعلم هول فاجعتهم وعظم خسارتهم التي تحملها والد الشهيد الشيخ محمد حبلص بصبر وايمان، انما هي خسارة كبرى للوطن وللمؤسسة العسكرية، وكأن القدر أبى إلا أن يكلل ​الاستقلال​ بدماء شهيد من عكار"، طالبا "الرحمة لروحه والشفاء العاجل لزملائه الجرحى".

هذا ورافق حبيش رئيس قسم محافظة ​لبنان​ الشمالي لقمان الكردي.

كما قدم حبيش على رأس وفد واجب العزاء لآل الحلبي في حلبا، بوفاة المرحوم طلال الحلبي. ثم انتقل والوفد المرافق الى بلدة تلمعيان حيث قدموا واجب العزاء لآل لعلع بوفاة والد مسؤول القسم الإداري في منسقية عكار في "​تيار المستقبل​" المرحوم عبد الرحيم لعلع.