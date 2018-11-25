تيمور جنبلاط زار برجا والتقى عدداً من عائلات البلدة

زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ بلدة برجا يرافقه النائب السابق علاء الدين ترو، وكيل داخلية ​اقليم الخروب​ في "الحزب التقدمي الاشتراكي" سليم السيد، مدير فرع برجا فادي شبو وعدد من أعضاء الفرع والوكالة. والتقى جنبلاط عدداً من عائلات البلدة، حيث جرى التباحث بمجمل القضايا السياسية والانمائية والاجتماعية والخدماتية، واستمع الى مطالبهم وهواجسهم.

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