الحريري استقبلت المحافظ ضو ورئيس بلدية صيدا وقادة امنيين

استقبلت النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، رئيس فرع ​مخابرات الجيش اللبناني​ في الجنوب العميد فوزي حمادي ورئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب في زيارة معايدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإستقلال. وكانت ايضا مناسبة للتداول في الأوضاع العامة، ولا سيما الأمنية في صيدا ومنطقتها.

وكانت الحريري استقبلت محافظ الجنوب ​منصور ضو​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس محمد السعودي، بحضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين الذين، قدموا لها التهنئة بذكرى الاستقلال. وكان عرض لشؤون وقضايا حياتية تهم المدينة.