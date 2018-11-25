البعريني جال في عدد من القرى والبلدات العكارية

جال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على عدد من القرى والبلدات العكارية، معزيا في عدد منها ومشاركا بأنشطة في عدد آخر.

البداية كانت في بلدة ​وادي الجاموس​، بغداء تكريمي أقامه وليد عكاري على شرف البعريني ونقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، بحضور عدد من الفاعليات، وكانت كلمة نوهت بمساعي البعريني ومتابعته "العديد من شؤون وشجون المنطقة".

كذلك شارك البعريني في لقاء أقامه رئيس بلدية تل حياة الرمول خالد خالد، لمناسبة فوز المراد بمنصب نقيب محامي طرابلس والشمال، وكانت كلمات تهنئة والتمني له بالتوفيق والنجاح.

وزار وفد من المكتب التربوي التابع للنائب البعريني، مدير التعليم الإبتدائي جورج داود، وكان عرض لأبرز الأمور التربوية و​المدارس​ الإبتدائية في المنطقة وسبل تطويرها ودعمها. ونقل الوفد تحيات البعريني واستعداده لـ"المساهمة في رفع المستوى التعليمي قدر المستطاع".

إلى ذلك شارك ممثل البعريني أحمد البعريني، في حفل تخريج طلاب معهد عين الذهب في قاعة الأندلس في بلدة ببنين، في حضور حشد من الفاعليات الدينية والحزبية والسياسية والتربوية والإجتماعية. وشددت الكلمات على أهمية العلم ودعمه لبناء الوطن".