توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أسوان وشركة خاصة لإطلاق مبادرة "رواد النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قام الدكتور أحمد غلّاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور حنّا جريس قلدس، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في ريادة الأعمال بتوقيع اتفاقية تفاهم لإطلاق مبادرة "رواد النيل" التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إنتاج المنتج المحلي.

قال الدكتور أحمد غلاب، إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ أنشطة متعددة في مجال ريادة الأعمال لفتح آفاق جديدة لطلاب الجامعة والخريجين وطرح أفكار لمشروعات جديدة علاوة على تنمية قدرات أصحاب المشروعات القائمة .

بينما قال الدكتور ياسر عبدالحميد دياب، عميد كلية الزراعة بجامعة أسوان إن مبادرة رواد النيل سوف تتيح افتتاح مركز دائم لريادة الأعمال في جامعة أسوان، وتتضمن تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل للطلاب والخريجين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات .

وأوضح "دياب" أن مبادرة "رواد النيل" مبادرة شبابية يدعمها البنك المركزي المصري، وتشرف على تنفيذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.