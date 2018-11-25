"قومي المرأة": يخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أول فعالية لمناهضة التحرش بالتعاون مع وزارات الاستثمار، والنقل والشباب وكافة الجهات الدولية، عن طريق تخصيص خط ساخن، على رقم 5115 للإبلاغ عن حالات التحرش.
وأشارت رئيس مجلس القومي للمرأة، إلى تنظيم حملة "متخليش محطة توقفك" لتعريف الناس بالقانون، ومهم التعليم والتوعية، وإدماج الشباب للتوعية بقضايا المرأة.
وأكد الدكتور عمر شعث، نائب وزير النقل، أن الوزارة مستعدة للمشاركة في توعية الجمهور بشكل كبير من خلال متروالأنفاق، والسكك الحديدية.
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