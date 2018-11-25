برلماني يتهم "التضامن" بتجاهل تعويض متضرري حريق "الراشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصرواي:

اتهم النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتجاهل الكارثة التى تعرضت لها قرية الراشدة بمنطقة الداخلة، موضحا أن هذا التجاهل يزيد من غضب الأهالي، الذين تضرروا من الحريق الهائل الذى شهدته الأراضى الزراعية بالقرية أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به عبد القادر، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية والبيئة و الري والزراعة، بشأن عدم صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من حريق قرية الراشدة.

وأوضح عبد القادر، أن الحريق كان من أضخم الحرائق التى شهدتها مصر، وتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمر بإرسال الطائرات الحربية التى تمكنت من إخماد النيران بعد ليلة كاملة، التهمت فيه النار النخيل من داخل الأراضى الزراعية، وكانت خسائره فادحة، ومع ذلك تجاهلته وزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف عبدالقادر، أن الراشدة تعد من أكبر قرى الداخلة وأنها فقدت ما يتراوح بين 200 و 300 ألف فدان كانت مزروعة بالنخيل، ولا توجد بها مساحات زراعية أخرى حيث تعرضت جميع المساحات الزراعية بالقرية للدمار نتيجة الحريق الذى شهدته القرية.

ولفت إلى أن أهالى القرية أصبحوا بلا عائد، ويواجهون الأمرين والصعوبات فى تدبير احتياجاتهم خاصة بعد ضياع موارد رزقهم الأساسية من النخيل، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم لا يمتهنون سوى الزراعة، موضحا أن إنتاجهم من التمور والبلح كان يمثل قيمة كبرى من الثروة القومية للبلح والتمور فى مصر .