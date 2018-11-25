محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر حزب الوفد اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا، قال فيه إنه لن يتحاور مع المفصولين من الحزب.
وقال الحزب إنه بعد صدور قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قراره بفصل كلا من ياسر قورة، وأحمد عطالله، وشريف حمودة، ومحمد إبراهيم، ومحمد الحسيني، وفتحي مرسي، فإنه هءلاء ليس لهم صفة حزبية بالوفد.
وتابع أن الهيئة العليا للحزب أقرت في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي، تأييد الفصل بالإجماع، وأصبح هؤلاء المفصوليين ليس لديهم أي صلة رسمية بحزب الوفد من قريب أو بعيد.
وأكد الحزب أنه تم غلق باب الحوار معهم نتيجة لما فعلوه وما ارتكبوه بالخروج عن الثوابت الوفدية.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": المفصولون لا صلة لهم بالحزب ولن نتحاور معهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .