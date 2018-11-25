ضبط 500 كيلو لحوم غير صالحة في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم الأحد، 500 كيلو جرام لحومًا بثلاجة بمدينة بنها، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو "خ. ف" 35 سنة، المدير المسئول عن مخزن وثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها، وزنت نحو 500 كيلو جرام، وجميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، جري التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.