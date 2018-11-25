تقارير عبرية: إسرائيل تستهدف بناء علاقات مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصباغ:

ذكرت مصادر عبرية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لبناء علاقات مع السودان، وذلك بعد استقباله رئيس جارتها تشاد لأول مرة منذ إعلان الدولة العبرية.

ويأتي ذلك بعد تصريحات متكررة لنتنياهو حول اقتراب إقامة علاقات مع دول عربية أخرى بعد زيارته لسلطنة عمان، وبحسب تقرير للقناة الثانية العبرية فإنه يخطط لتقوية علاقات تل أبيب مع دول مجاورة لتشاد وعلى رأسها السودان ومالي.

وبحسب التقرير الإسرائيلي على القناة الثانية، وآخر على القناة العاشرة العبرية، فإنه مع زيادة قوة العلاقات بين إسرائيل والبرازيل، فإن بناء علاقات مع تشاد وبعدها السودان ونيجيريا تعتبر خطوة ضرورية من أجل بناء ممر جوي آمن وسريع بين إسرائيل والدولة اللاتينية.

ومن أجل هذه الخطوة يجب على إسرائيل أن تضمن موافقة السودان على مرور الرحلات الجوية الإسرائيلية عبر الأجواء السودانية من وإلى أمريكا الجنوبية.

وتشاد دولة ذات أغلبية مسلمة لا تقيم معها إسرائيل علاقات رسمية، ولكن تغير ذلك بزيارة رئيس تشاد إدريس ديابي إلى دولة الاحتلال.

قبل وصول ديابي، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تلك الزيارة شديدة الأهمية وبمثابة "اختراق دبلوماسي آخر" لدولة الاحتلال.

وصرح نتنياهو في مؤتمر صحفي جمعه برئيس تشاد: "ستكون لي زيارات لدول عربية أخرى عما قريب". وأعرب نتنياهو أيضًا عن أمله في الوصول إلى "قلب أفريقيا".

وتقع جمهورية تشاد ذات الأغلبية المسلمة جنوبي ليبيا وغربي السودان، فيما يجاورها من الغرب النيجر ونيجريا، وأعلنت عدم إقامة أي علاقات مع دولة الاحتلال بعد حرب عام 1967 تضامنًا مع مصر.

وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية يسمح بشركات الطيران الهندية المتجهة إلى دولة الاحتلال بأن تستخدم مجالها الجوي بعد منع الأمر منذ إعلان قيام الدولة العبرية.

ويختصر استخدام المجال السعودي في الرحلات الجوية من الهند إلى إسرائيل الوقت والتكلفة بشكل كبير.