بالصور.. 280 طالبًا وطالبة يشاركون في الدوري الرياضي بجامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

اختتمت إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب في جامعة أسوان، اليوم الأحد، منافسات الدوري الرياضي لطلبة وطالبات كليات الجامعة في ألعاب خماسي كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة، تحت رعاية الدكتور أحمد غلّاب، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال حاتم يسري، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسوان إن عدد المشاركين في الدورة بلغ 280 طالبًا وطالبة، وأقيمت الدورة بمركز شباب مدينة أسوان، واستمرت 4 أيام، بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، وكانت جميع المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة .

وأوضح "يسري" أن فريق طلبة كلية الحقوق فاز بالمركز الأول في خماسي القدم بينما فاز فريق الطالبات بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول في نفس اللعبة، وفاز بالمركز الأول في دوري الكرة الطائرة فريق الطالبات، فريق مختلط من طالبات كلية الحقوق والتجارة .

وأضاف أن الطالب عمر رجب حسن، من كلية التجارة فاز بالمركز الأول في منافسات تنس الطاولة بينما فاز الطالب مصطفى جابر عبدالصبور في كلية تجارة بالمركز الثاني.

وجاء الطالب أحمد محمد أحمد، من كلية الهندسة في المركز الثالث وفي منافسات التنس للطالبات فازت الطالبة نرمين سيد جمعة، تربية رياضية بالمركز الأول، وإيمان البدري عطيتو، كلية تجارة بالمركز الثاني، وآية عيد أحمد، كلية طب بالمركز ثالث .