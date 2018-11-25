ولي العهد السعودي يصل البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مملكة البحرين، بعد مغادرته دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.
وزيارة ولي العهد إلى البحرين، هي المحطة الثانية في جولته العربية التي تشمل عدة دول منها مصر وتونس والجزائر.
وكان ولي العهد السعودي، غادر في وقت سابق مساء الأحد، العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقه إلى البحرين.
وقبيل المغادرة، قال الأمير محمد بن سلمان: "تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ورغبة مشتركة لتعميق التعاون".
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.
وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي شكر إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي.
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