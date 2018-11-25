ثلاثة جرحى في اشتباكات مسلحة على خلفية شجار شخصي بمدينة إب



سقط ثلاثة جرحى، الليلة الماضية، في اشتباكات مسلحة شهدتها مدينة إب، وسط اليمن.

ونقل مراسل "يمن شباب نت" عن مصادر محلية، أن اشتباكات عنيفة شهدتها حارة "المنظر" بمديرية المشنة، في مركز محافظة إب، الليلة الماضية، خلفت ثلاثة جرحى من طرفي المواجهات.

وأكدت المصادر بان المصابين تم إسعافهم إلى مستشفيات في المدينة.

وعن دوافع الاشتباكات، أشارت المصادر إلى وجود خلافات شخصية بين مجموعات مسلحة تطورت إلى استخدام السلاح.

وبحسب المصادر فإن الجرحى هم "أنور العصار، محمد النجار، عادل الحداد".

وعلق مصدر أمني على الحادثة بأن دوافع الحادثة كانت شجار شخصي آني تطور لاستخدام السلاح الذي تم مصادرته واحتجاز 4 من المسلحين.

يأتي ذلك في ظل الفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين الحوثيين.