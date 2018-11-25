اتفاقية في مجال التعليم بين السودان وتركيا

أعلن الأستاذ إبراهيم آدم؛ وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم؛ عن توقيع اتفاقية تعاون بين السودان وتركيا في قضايا التعليم الفني وتبادل الخبرات؛ بجانب إنشاء مراكز متطورة في مجال التربية وإنشاء مؤسسات تربوية . وأكد إبراهيم – خلال تصريحات صحفية؛ عقب التوقيع بمباني الوزارة؛ – وفق سونا – سعي الدولة في تقوية التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، مشيرا إلى أن الوفد الزائر ناقش كافة قضايا التربية والتعليم خاصة التعليم الفني وتبادل الخبرات، كما ناقش الوفد إنشاء مركز في مجال التعليم الديني وتبادل التجارب في مجال التقييس، بجانب مناقشة إدخال تدريس اللغة التركية.

من جانبه؛ أكد الأستاذ إبراهيم آر؛ نائب وزير التربية الوطنية بدولة تركيا الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الفني وتبادل التجارب والخبرات، وقال الوزير إبراهيم آر؛ إنه تم الاتفاق على تبادل التجارب في مجال التدريس الفني، لافتا الى إنشاء مراكز متطورة؛ بجانب إنشاء مدارس تركية بالسودان ومدارس سودانية بتركيا، مؤكدا إنشاء الجامعة التركية السودانية قريبا وتبادل التدريب وتدريب البحوث العلمية بين البلدين، مشيدا بمتانة العلاقات السودانية التركية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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