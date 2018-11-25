المهدي يضع شروطاً للتنسيق مع قوى المعارضة

وصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي توحيد قوى المعارضة بـ”الطوباوية”، بأنه بعيد عن الواقع. واشترط المهدي التنسيق مع المعارضة بضرورة التخلي عن إسقاط النظام بالعنف، وأشار إلى أن الحوار مع الحكومة مسألة واردة وفق استحقاقات خارطة الطريق الأفريقية.

وأكد المهدي – وفق الشروق – في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن عودته للخرطوم في موعدها المقرر له التاسع عشر من ديسمبر، وقال إن على أي قوى معارضة للحكومة التخلي عن مطالب تقرير المصير وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وعدم التركيز على معارضة المعارضة.

وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق اتفاق بين القوى السودانية على غرار “كوديسا” جنوب أفريقيا الذي رسم الطريق للاستقرار.

ونبه إلى أن الانتخابات والدستور سيتم مناقشتهما والتباحث حولهما من خلال أجندة خارطة الطريق الأفريقية للآلية الرفيعة المستوى برئاسة ثامو أمبيكي.

وقال المهدي إنهم مدوا أيديهم لتوحيد المواقف السياسية عبر التوقيع على ميثاق لبناء الوطن، وأنهم سيعملون على اتفاق الجميع حوله وعلى سلمية تحقيق أهدافه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)