محلل الاقتصادي يمتدح التزام السودان المعلن بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

امتدح المحلل الاقتصادي د. بابكر محمد التوم، التزام السودان المعلن بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز من جهود السودان الرامية لإقامة علاقات مصرفية مع البنوك الأميركية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح التوم – حسب الشروق – أن قضية غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية تشكل أولوية قصوى في قائمة أولويات الولايات المتحدة الأميركية.

ودعا الحكومة السودانية لمزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة المقبلة في الشروط الأميركية الستة لمرحلة الحوار الثانية بين الطرفين لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

واعتبر رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان في أكتوبر من العام المنصرم، علامة بارزة في العلاقات بين الدولتين خاصة أن وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي، أعادت فيه تسمية بعض الدول من بينها السودان وبورما والصين والسعودية وإريتريا بوصفها دول ذات أهمية خاصة للولايات المتحدة الأميركية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)