مساعدا الرئيس يبحثان استحقاقات انتخابات ٢٠٢٠

بحث مساعدا رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، رئيس حزب مؤتمر البجا، ود. فيصل حسن إبراهيم، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، تطورات الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وفي مقدمتها استحقاقات انتخابات ٢٠٢٠م.

كما بحث موسى وفيصل خلال لقائهما في القصر الرئاسي، يوم الأحد – وفق الشروق – المعالجات الاقتصادية ومطلوباتها، بالإضافة إلى العلاقة بين حزبي المؤتمر الوطني ومؤتمر البجا، ومستوى التنسيق بينهما في القضايا الوطنية.

وأكد مساعدا رئيس الجمهورية أهمية التوافق السياسي في المرحلة المقبلة، والتواصل مع الجميع دون استثناء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)