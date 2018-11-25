جمهورية القمر تستعين بالسودان لمعالجة قضايا التطرف

بحث العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، أبوبكر عثمان، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية القمر، محمد حسين، سبل التعاون المشترك فى مجال العمل الدعوي، وأهمية الاستعانة بالخبرات السودانية في دعم أنشطة وبرامج خلاوى القرآن الكريم، ومعالجة قضايا التطرف والغلو.

وامتدح عثمان خلال اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أشاد – وفق الشروق – بجهود وزير العدل في تأطير وتأهيل العمل الإسلامي.

وأشار إلى أن العدل هو أساس الإسلام، ووعد بتقديم كل ما من شأنه تنمية وتطوير الدعوة وخدمة الإسلام في جمهورية القمر المتحدة.

إلى ذلك، أوضح وزير العدل القٌمري أن لديهم أكثر من 1400 خلوة من خلاوى القرآن الكريم تحتاج إلى الدعم لتؤدي رسالتها في المجتمع.

وأبدى رغبة بلاده في الوقوف على تجربة السودان في مجال الزكاة، وأشاد بالخبرات السودانية في دعم المجالات العلمية في جمهورية القمر المتحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)