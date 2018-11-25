الاتحاد الأوروبي: تصريحات روحاني عن إسرائيل "مرفوضة"

وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الراسخ بأمن إسرائيل، بما في ذلك في مواجهة التهديدات الجارية والناشئة بالمنطقة".

وكان روحاني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، بأنها "غدة سرطانية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، تصريحات روحاني، واعتبرها دعوة لتدمير إسرائيل، معتبرا أنها تؤكد ضرورة دعم دول العالم للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني على خلفية برنامجها النووي.

واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران بدءا من يوم 7 أغسطس الماضي، وقد كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منه واشنطن في مايو الماضي.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من نوفمبر الجاري، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتؤيد إسرائيل العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية وتهديد أمنها.