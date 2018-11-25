زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب إيران ويشعر به سكان العراق والكويت

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم الأحد، منطقة إيلان، شمال شرقي إيران، وشعر بها سكان بالعراق والكويت.
وقال المركز الأمريكي للزلازل إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجات على مقياس ريشتر.
ولم يتضح على الفور إن كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
من جانبها ، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للابحاث العلمية تأثر البلاد بالزلزال .
وقال مدير برنامج دعم إدارة الازمات في المعهد عبدالله العنزي إن الزلزال يبعد عن الكويت 560 كيلومترا على عمق 10 كيلومترات شعر به الكثير من المواطنين والمقيمين في البلاد وخصوصا في المناطق الساحلية.
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